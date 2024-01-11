"Металлоинвест" поставил на рынок РФ более 4 млн тонн горячебрикетированного железа

Врио генерального директора компании Олег Крестинин отметил, что в 2024 году компания не намерена снижать объем производства ГБЖ

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. "Металлоинвест" в 2023 году произвел и поставил на внутренний рынок России около 4,1-4,2 млн тонн горячебрикетированного железа (ГБЖ). Компания не планирует снижать объемы производства в этом году, сообщил ТАСС в кулуарах выставки-форума "Россия" временно исполняющий обязанности генерального директора компании Олег Крестинин.

"В 2023 году порядка 4,1-4,2 млн тонн ГБЖ высшего сорта было произведено и поставлено на внутренний рынок", - сказал он.

По его словам, в 2024 году компания не намерена снижать объем производства ГБЖ. "Мы не собираемся снижаться, мы стабилизовали производство в последние месяцы, объемы - практически 100% от мощности", - отметил Крестинин.

"Металлоинвест" является мировым лидером в производстве товарного горячебрикетированного железа, вторым крупнейшим в мире производителем окатышей, а также крупнейшей железорудной компанией в России и СНГ. Разведанные запасы железной руды по JORC составляют 15,4 млрд тонн.

100% акций "Металлоинвеста" контролируются холдингом USM, основным акционером которого является Алишер Усманов.