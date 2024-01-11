WSJ: семья основателя Samsung продала 30 млн акций для уплаты налога на наследство

Акции стоили более $2 млрд, отмечает издание

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Семья основателя Samsung продала 30 млн акций на сумму более $2 млрд для уплаты части одного из крупнейших в мире налогов на наследство. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

После смерти в 2020 году 78-летнего Ли Кун Хи, сына основателя корпорации, налог на наследство оценивался более чем в $10 млрд. Для его уплаты члены семьи вынуждены были в 2021 году выставить на продажу несколько редких полотен, в том числе кисти Пабло Пикассо.

Сейчас были проданы 30 млн акций Samsung Electronics за $1,64 млрд, а также ценные бумаги Samsung SDS, строительной компании Samsung C&T и страховой Samsung Life Insurance за $405 млн.

KEB Hana Bank продал акции от имени траста для некоторых членов семьи Samsung, желающих заплатить налог на наследство, сообщили изданию источники.

Представители Samsung Electronics и KEB Hana Bank от комментариев отказались.