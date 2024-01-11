Чистая прибыль НЛМК по РСБУ за 9 месяцев 2023 года составила 182,13 млрд рублей

Данные по РСБУ и МСФО за 2022 год компания не раскрывала

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Чистая прибыль НЛМК по РСБУ за январь - сентябрь 2023 года составила 182,13 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Выручка за отчетный период составила 524,78 млрд рублей, валовая прибыль - 169,72 млрд рублей, прибыль от продаж - 116,61 млрд рублей. Доналоговая прибыль составила 211,05 млрд рублей

Данные по РСБУ и МСФО за 2022 год компания не раскрывала.

Группа НЛМК - вертикально интегрированная металлургическая компания, один из крупнейших производителей стальной продукции в России. Производственные активы группы расположены в России, Европе и США. Основной акционер НЛМК - Владимир Лисин, который владеет 79,3% акций через Fletcher Group Holdings Limited. В свободном обращении находится 20,7% акций компании.