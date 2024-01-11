Роснедра утвердили оценку запасов золота на месторождении Совиное на Чукотке в 100 тонн

Совиное по степени изученности относится к оцененным месторождениям третьей группы сложности геологического строения

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых Федерального агентства по недропользованию подтвердила крупнейшие запасы золота в России на месторождении Совиное (Чукотский автономный округ). Об этом сообщает пресс-служба АО "Атомредметзолото" (горнорудный дивизион Росатома)

"Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых Федерального агентства по недропользованию утвердила заключение по подсчету запасов золоторудного месторождения Совиное в Чукотском автономном округе, представленное АО "Эльконский горнометаллургический комбинат" (ЭГМК, входит в АРМЗ). По результатам завершенных оценочных работ утверждены запасы золоторудного месторождения Совиное в более чем 100 тонн золота, тем самым подтверждая факт того, что месторождение является крупнейшим из открытых месторождений в новой России (с 1991 года)", - говорится в сообщении.

Месторождение Совиное Рывеемского рудного поля вместе с рудным полем Дор входит в состав Пильхинкууль-Рывеемского золотоносного узла, расположенного в северной части Чукотского автономного округа у побережья Чукотского моря. После завершения оценочных работ Совиное по степени изученности относится к оцененным месторождениям третьей группы сложности геологического строения. Горнорудный дивизион Росатома уже инвестировал более 1 млрд рублей для создания горнорудного кластера на базе месторождения Совиное и рудных полей Рывеем и Дор. Проект предусматривает создание производственного комплекса по добыче и переработке золотосодержащих руд с производством высоколиквидной продукции в виде лигатурного слитка золота.

По словам генерального директора АО "ЭГМК" Вячеслава Галактионова, уже к концу 2028 года завершится строительство и запуск горно-обогатительного производства. По отработке месторождения Совиное планируется выйти на проектную мощность в 2029 году и выпускать в год от 3 тонн золота. В совместных планах Росатома и региона - реализовать проекты по развитию энергетической инфраструктуры и строительству вахтового поселка, посадочной полосы, автомобильных дорог, морского причала, а также сооружение первой в мире атомной станции малой мощности с реакторной установкой "Шельф-М" капсульного типа мощностью до 10 МВт.

АО "Эльконский ГМК" - предприятие горнорудного дивизиона Росатома, владеющее активами в Якутии и на Чукотке, ресурсный потенциал каждого из которых составляет более 500 тонн золота. Якутский горнопромышленный кластер включает в себя рудные месторождения золота Северное и Зону Южную с последующей организацией добычи урана. Чукотский энергопромышленный кластер включает в себя разрабатываемое месторождение Совиное и рудные поля Дор и Рывеемское.