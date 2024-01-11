Холдинг присоединился к проекту "Открыто для всех" Агентства стратегических инициатив

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Холдинг "Газпром-медиа" подписал Национальный инклюзивный договор (НИД) и присоединился к проекту "Открыто для всех" Агентства стратегических инициатив. В рамках НИД холдинг пролонгирует и масштабирует партнерство с некоммерческими организациями, сообщили ТАСС в пресс-службе.

"Газпром-медиа холдинг" предпринимает конкретные действия для формирования инклюзивной культуры. Как холдинг, который предоставляет медийные ресурсы для развития талантов, особый упор мы делаем на творческую самореализацию каждого человека вне зависимости от обстоятельств", - привели в пресс-службе холдинга слова директора по персоналу "Газпром-медиа" Антонины Приезжевой.

Основой договора стала действующая в холдинге программа корпоративной социальной ответственности PRO, в рамках которой "Газпром-медиа" развивает четыре направления: "PRO_содействие" (поддержка подшефных благотворительных фондов), "PRO_участие" (помощь внешним благотворительным проектам), "PRO_поддержка" (участие известных крупных фондов в поддержке подшефных холдингу фондов) и "PRO_создание" (создание социально значимого контента). Также холдинг реализует образовательно-практический проект "PROфнавигатор", который включает лекции, экскурсии и стажировки для тех, кто заинтересован в карьере в медиа.

В рамках реализации Национального инклюзивного договора и сотрудничества с Национальным фондом развития реабилитации холдинг планирует выступить соорганизатором VIII Всероссийского инклюзивного многожанрового конкурса искусств "Особые таланты - 2024". Также "Газпром-медиа" будет развивать программу по сотрудничеству с фондами как с поставщиками подарочной продукции.

"Наше сообщество инклюзивного бизнеса работает над созданием комфортного общества, где каждый человек сможет воспользоваться услугой, сервисом или товаром, а также получить качественное образование и устроиться на работу", - процитировали в пресс-службе заместителя генерального директора "Агентства стратегических инициатив" Анну Сухову, которая также сообщила, что проект "Открыто для всех" к концу 2023 года объединил уже более 1 000 компаний из 80 регионов страны.

Национальный инклюзивный договор - публичное заявление компании о важности предоставления инклюзивных товаров, услуг или сервисов для создания общества равных возможностей, а также о намерениях и конкретных действиях по внедрению инклюзивных практик на ближайший год. НИД - основной элемент всероссийского проекта АСИ "Открыто для всех".