ДОМ.РФ открыл финансирование строительства трамвайной линии на юге Санкт-Петербурга

Комплексный проект предполагает, в частности, строительство путей протяженностью более 21 км и закупку 22 низкопольных трехсекционных трамваев

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Первый транш финансирования строительства новой трамвайной линии "Славянка" в Санкт-Петербурге превысил 500 млн рублей, сообщила пресс-служба ДОМ.РФ.

"ДОМ.РФ открыл финансирование по проекту трамвайной линии "Славянка" в Санкт-Петербурге, который реализуется с применением механизма инфраструктурных облигаций. Размер первого транша превысил 500 млн рублей", - говорится в сообщении.

Комплексный проект предполагает строительство путей протяженностью более 21 км, современного автоматизированного депо, мостов, путепроводов, 24 остановок. Также за счет льготного финансирования планируется приобрести 22 низкопольных трехсекционных трамвая.

По словам директора подразделения "Инфраструктурные облигации" ДОМ.РФ Александра Аксакова, эти средства предназначены для выплаты аванса на закупку подвижного состава. "Это будут современные и технологичные трамваи отечественного производства, которые обеспечат комфортное передвижение жителей сразу нескольких районов", - приводит пресс-служба его слова.

По данным госкомпании, в общей сложности на трамвайную линию "Славянка" ДОМ.РФ направит более 17 млрд рублей. Как ожидается, первые 10 трамваев начнут курсировать от Купчино до Шушар в 2025 году. Строительство второго участка до микрорайона Славянка планируется завершить в 2026 году - после этого на линию выйдут еще 12 трамваев.

Строительство "Славянки", по оценкам ДОМ.РФ, простимулирует создание в развивающихся микрорайонах на юге Санкт-Петербурга более 840 тыс. кв. м жилья, в которое смогут заселиться порядка 21 тыс. семей. Новой транспортной линией будут пользоваться не менее 13 млн пассажиров в год. При этом время поездки от "Купчино" до микрорайона Славянка сократится почти в два раза - до 30-40 минут.