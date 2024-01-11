Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,52-1,47%

Курс юаня снизился до 12,32 рубля, доллара - до 88,59 рубля, евро - до 97,16 рубля

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Российский рынок акций в четверг продемонстрировал положительную динамику. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,52%, до 3 181,25 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 1,47%, до 1 131,92 пункта. Курс юаня снизился на 0,086%, до 12,32 рубля, доллара - на 0,74%, до 88,59 рубля, евро - на 0,84%, до 97,16 рубля.

"Утром индекс Мосбиржи потянуло в минус из-за дивидендного гэпа в акциях "Магнита" и "Роснефти". Давление также оказывало укрепление рубля. При этом цены на нефть ускорили рост после очередного инцидента с судоходством в ближневосточных водах. Влияние на рынок оказал корпоративный новостной фон. Акции "Северстали" дорожали на сообщениях о том, что совет директоров компании на ближайшем заседании может рассмотреть вопрос о выплате дивидендов", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

К концу дня общерыночный сентимент ухудшился. "Поводом стала публикация статистики по потребительской инфляции в США, которая ускорилась на 3,4% год к году в декабре, что выше ноябрьских 3,1% и прогнозных 3,2%", - добавил эксперт.

Рынок акций

В лидерах роста к завершению сессии пребывали бумаги "Северстали" (+7,19%), котировки НЛМК (+6,76%), акции ММК (+5,76%), расписки X5 Retail Group (+5,05%), акции банка "Санкт-Петербург" (+3,7%), расписки "Глобалтранса" (+3,53%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (+3,42%).

НЛМК в четверг сообщил о получении чистой прибыли по РСБУ за 9 месяцев 2023 года в размере 182,1 млрд рубля при выручке 524,8 млрд рубля. Компания при этом не предоставляла отчетность за 2022 год, напомнила аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

Акции банка "Санкт-Петербург" после нисходящей коррекции в предыдущие сессии вернулись к спекулятивному росту, очевидно, обеспеченному ожиданиями высоких итоговых дивидендов за 2023 год, полагает эксперт.

Котировки "Глобалтранса" ускорили рост и продвигались ближе к историческому максимуму 757 рублей после сообщений в СМИ о возможном выкупе основным акционером "Северстали" Алексеем Мордашовым около 15% расписок компании. "Фундаментально с одной стороны краткосрочно интерес к "Глобалтрансу" позитивен для расписок, но с другой фактическая покупка крупной доли подсанкционной "Северсталью", среднесрочно увеличит риски для транспортной компании. Пока же "Глобалтранс" в 2023 году вошел в пятерку лидеров роста акций индекса Мосбиржи и отчитался о скачке чистой прибыли в I полугодии в 1,7 раза, до 20,903 млрд рубля против 12,341 млрд рубля годом ранее, выше прогнозов. Компания в конце августа также подтвердила планы по редомициляции с Кипра в СЭЗ Абу-Даби, что предполагает истечение заявленного срока в конце февраля", - также отметила Кожухова.

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали бумаги "Роснефти" (-3,49%), акции "Магнита" (-3,16%), котировки Qiwi (-2,06%), расписки "Русагро" (-1,49%), бумаги ЛСР (-1,47%). Акции "Роснефти" и "Магнита" в четверг торговались без дивидендов.

Прогноз на завтра

Фактор пятницы и склонность рубля к укреплению могут сдерживать растущий импульс. Вместе с тем реинвестирование ранее полученных дивидендов в акции видится интересной идеей и может подпитывать рынок в обозримой перспективе, считают в "БКС мир инвестиций".

Прогноз компании по индексу Мосбиржи на 12 января - 3 100 - 3 200 пунктов, по курсу доллара - 88-91 рубля.

Во Freedom Finance Global ожидают, что завтра индекс Мосбиржи покажет движения в коридоре 3 100 - 3 200 пунктов, пара доллар/рубль - в диапазоне 87,5-89,5 рубля, евро/рубль - в коридоре 96-98 рублей, юань/рубль - в коридоре 12,2-12,6 рубля.

Завтра данные по потребительским ценам представит Росстат. Также инвесторы обратят внимание на декабрьские ИПЦ и торговый баланс Китая, информацию о ценах производителей в США.