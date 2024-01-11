На Кубани сделали приоритетным трудоустройство россиян

Исключение составит строительная отрасль

КРАСНОДАР, 11 января. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление, которое устанавливает абсолютный приоритет в трудоустройстве за гражданами России, сообщили в администрации края.

В краевой администрации пояснили, что "на привлечение иностранных граждан, работающих исключительно на основании патента", будет установлен запрет. "Принятая мера направлена на трудоустройство в приоритетном порядке граждан Российской Федерации, обеспечение национальной безопасности за счет уменьшения зависимости отраслей экономики региона", - отметили там.

Ограничения касаются 85 видов экономической деятельности, включая сельское хозяйство, обрабатывающие производства, добычу полезных ископаемых, торговлю, производство машин и оборудования. Исключение составляет строительная отрасль: там доля трудовых мигрантов по патентам регулируется отдельным постановлением и не может превышать 50%. За несоблюдение предусмотрен штраф до 1 млн рублей за каждого иностранца.

Постановление опубликовано и вступит в силу через 10 дней - 21 января. Нормы будут действовать до конца 2024 года.