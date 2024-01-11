Урожай картофеля в Новгородской области в 2023 году вырос на 13,7%

Площади, занятые картофелем, в регионе составляют 4,9 тыс. га

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 января. /ТАСС/. Урожай картофеля в Новгородской области по итогам 2023 года вырос более чем на 13% и составил 147,7 тыс. тонн. Площади, занятые картофелем, в регионе каждый год увеличиваются, сообщили ТАСС в Министерстве сельского хозяйства Новгородской области.

"Статистика последних лет показывает, что площади, занятые картофелем, в регионе каждый год увеличиваются: в 2021 году - 3,866 тыс. га, в 2022 - 4,451 тыс. га, в 2023 году - 4,903 тыс. [га]. В хозяйствах области, кроме личных подсобных хозяйств, накопано 147,7 тыс. тонн картофеля. Сбор картофеля увеличился на 13,7% к уровню прошлого года", - сообщил собеседник агентства.

В областном Минсельхозе отметили, что среди регионов СЗФО Новгородская область по площади картофельных полей занимает первое место с 4,9 тыс. га. В Ленинградской области картофель выращивается на 3,3 тыс. га, в Вологодской - на 3,2 тыс. га, в Калининградской - на 2,8 тыс. га, в Псковской - на 2,2 тыс. га.

"По объемам производства картофеля и овощей в расчете на душу населения Новгородская область по СЗФО занимает первое место", - сказали также в Минсельхозе региона, добавив, что на сегодняшний день объем производства овощей защищенного грунта в области составил 12,1 тыс. тонн, что составляет 121,3% к уровню 2022 года, в том числе в зимних теплицах - 10,3 тыс. тонн, в сезонных теплицах - 1,8 тыс. тонн.