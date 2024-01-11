В Минэнерго Турции заявили о планах запустить первый реактор АЭС "Аккую" в 2024 году

По условиям межправительственного соглашения ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС должен состояться в течение семи лет после получения всех разрешений на строительство блока

СТАМБУЛ, 11 января. /ТАСС/. Первый реактор строящейся в Турции АЭС "Аккую" планируется запустить в 2024 году. Об этом сообщил глава Минэнерго Алпарслан Байрактар в эфире телеканала CNN Turk.

"Первый реактор АЭС "Аккую" планируется запустить в этом году", - сказал он.

АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция в Турецкой Республике, которая сооружается российской государственной корпорацией "Росатом". Проект АЭС "Аккую" включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения III+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1 200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate.

По условиям межправительственного соглашения ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС должен состояться в течение семи лет после получения всех разрешений на строительство блока. С учетом получения лицензии на строительство энергоблока № 1 в 2018 году этот срок означает 2025 год.