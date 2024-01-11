Госдеп не в курсе данных о возобновлении США импорта нефти из РФ

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател пообещал перепроверить эту информацию

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател не в курсе сообщений о том, что США могли возобновить импорт нефти из России после перерыва в 1,5 года.

"Я не видел этих сообщений, и я бы не поверил, что они имеют какую-то состоятельность", - сказал он, выступая на брифинге для журналистов. При этом Пател пообещал перепроверить эту информацию.

Согласно ранее опубликованным данным главного статистического ведомства США - Бюро переписи, США в ноябре 2023 года закупили в РФ 10 тыс. баррелей нефти на общую сумму $749 тыс. впервые с апреля 2022 года. Таким образом стоимость барреля нефти, закупленной США, составила примерно $74,9 за баррель, что значительно выше установленного странами Группы семи (G7), ЕС и Австралией потолка цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель.

Согласно данным Бюро переписи, в апреле 2022 года общий объем поставок составил 709 тыс. баррелей на сумму $84,9 млн. 8 марта 2022 года президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из России и новые инвестиции в российский энергетический сектор.

Страны Группы семи, ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из России. Предельная стоимость была определена на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов. Для изменения этих ограничений необходимо согласие всех государств ЕС и членов G7.