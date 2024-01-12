Под Тулой началось строительство предприятия по переработке отходов

Стоимость объекта составляет 2 млрд рублей

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Предприятие по сортировке и утилизации отходов начали строить в Узловском районе Тульской области, окончание строительства ожидается в четвертом квартале 2024 года. Для строительства привлечены средства от размещения первого выпуска "зеленых" облигаций Российского экологического оператора (РЭО), сообщили ТАСС в пресс-службе компании "МСК-НТ".

"Региональный оператор "Восток" (входит в группу компаний "МСК-НТ") заключил договор генподряда на строительство индустриального комплекса обработки, утилизации и размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) в Узловском районе Тульской области. Стоимость объекта мощностью 300 тыс. тонн в год - 2 млрд рублей. Строительство ведется с привлечением финансирования РЭО", - говорится в сообщении.

Ввод в эксплуатацию объектов первого и второго этапов строительства запланирован на четвертый квартал 2024 года. В соответствии с утвержденной проектной документацией генподрядчик построит объекты административной и промышленной зоны, включая карту размещения неперерабатываемых отходов.

"Строительство нового индустриального комплекса обработки и утилизации ТКО в Тульской области позволит увеличить суммарный объем сортируемых отходов в регионе, а также оптимизировать транспортную логистику, существенно снизив плечо доставки ТКО из наиболее удаленных населенных пунктов области", - заявил генеральный директор группы компаний "МСК-НТ" Вадим Бамбозов, чьи слова приводятся в сообщении.

Ранее сообщалось, что под строительство предприятия РЭО выпустило облигации на 1,6 млрд рублей. Выпуск по открытой подписке был успешно размещен на Московской бирже в январе 2023 года. Ставка первого купона составила 10,5%.

В 2021 году правительство России одобрило для РЭО меру поддержки в виде выпуска облигаций. В декабре 2021 года Банк России зарегистрировал программу облигаций компании объемом 100 миллиардов рублей. Средства, полученные от размещения облигаций, направляются на развитие отрасли обращения с отходами, в том числе на строительство новых предприятий и обновление старых. Это необходимо для достижения показателей, заявленных в нацпроекте "Экология", согласно которым к 2030 году доля сортируемых отходов в России должна достичь 100%, а объем отходов, направляемых на захоронение, снизиться в два раза.