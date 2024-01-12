Архангельская область изучает возможности для налаживания туробмена с Индией

Заместитель председателя правительства региона Виктор Иконников отметил, что прослеживается также интерес индийских фармацевтических компаний к локализации производства в России

ГАНДИНАГАР /Индия/, 12 января. /ТАСС/. Архангельская область рассматривает возможности наладить туристический обмен с Индией, в том числе путем введения прямых рейсов. Об этом ТАСС заявил заместитель председателя правительства российского региона Виктор Иконников.

"Мы на встрече с индийским бизнесом обсуждали, как можно увеличить туристический поток как в ту, так и в другую сторону. С учетом того, что для многих индийских туристов Россия - это Москва и Санкт-Петербург, я предложил что при поездках на неделю в эти города, можно на один-два дня вылететь в Архангельск. Из Москвы самолет летит в среднем полтора часа, из Санкт-Петербурга - всего час десять минут", - заявил Иконников в кулуарах саммита Vibrant Gujarat в Гандинагаре.

В свою очередь, жители российского региона заинтересованы в отдыхе в южных странах. По его словам, популярностью пользуются пляжи индийского штата Гоа, но прямых рейсов туда не осуществляется. "Был бы прямой рейс, это сильно бы активизировало туристический поток", - добавил он.

Говоря о других перспективных направлениях сотрудничества, которые обсуждали на саммите в Гуджарате, Иконников отметил интерес индийских фармацевтических компаний к локализации производства в России. "Кроме того, они заинтересованы в создании совместного центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на базе нашего Северного государственного медицинского университета", - сказал собеседник агентства.

Также Иконников отметил потенциал в поставках продукции лесной промышленности. "Продукция лесопромышленного комплекса пока поставляется в крайне небольших объемах. Мы одни из лидеров в этой области в России, по ряду позиций мы на первом месте. В Индию мы поставляем пока не много, но это будет наша точка роста", - отметил он.