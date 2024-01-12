Портфель рублевых средств физлиц в ВТБ в 2023 году вырос на 35%

Он составил 6,2 трлн рублей, сообщила пресс-служба банка

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Портфель рублевых средств в ВТБ по итогам 2023 года вырос на 35%, достигнув 6,2 трлн рублей. При этом в декабре рост составил почти 550 млрд рублей, сообщила пресс-служба банка.

"В декабре портфель рублевых средств розничных клиентов ВТБ увеличился почти на 550 млрд рублей. Результат более чем на 80% превысил итоги ноября и стал для банка абсолютным рекордом за отдельный месяц. Общий объем портфеля рублевых средств физлиц (вклады, текущие и накопительные счета) превысил 6,2 трлн рублей, увеличившись за год на 35%", - указали в пресс-службе.

При этом в ноябре - декабре портфель рублевых пассивов ВТБ вырос почти на 850 млрд рублей, что оказалось сопоставимо с совокупным результатом за предыдущие 10 месяцев года, уточнили в банке. "Значительное повышение ставок по вкладам и накопительным счетам, достигших пикового уровня в последний месяц года, стало мощным драйвером спроса на рублевые сбережения", - пояснили в пресс-службе.

По оценке экспертов банка, в ближайшей перспективе рынок сбережений продолжит расти, хотя и не такими высокими темпами, так как многие клиенты уже успели разместить свободные средства в банках. Интерес к накоплениям будет стимулировать пиковая доходность по вкладам, которая продержится на текущих значениях как минимум до середины февраля, когда состоится очередное заседание Банка России по ключевой ставке.

"В условиях сохранения высоких ставок большую часть 2024 года финансовый рынок останется рынком вкладчика. Многие россияне воспользуются сложившейся ситуацией и постараются преумножить имеющиеся средства для крупных покупок. Например, в дальнейшем, когда доходность по депозитам и кредитам вслед за ключевой ставкой пойдет вниз, они смогут использовать свои накопления в качестве первоначального взноса по ипотеке", - дала прогноз начальник управления "Сбережения" ВТБ Наталья Тучкова.