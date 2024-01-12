В АТОР сообщили, что российский турпоток на Кубу в 2023 году превысил допандемийный рекорд

В ассоциации отметили, что по количеству туристических прибытий РФ стала третьим по значимости въездным рынком для Кубы

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Туристический поток из России на Кубу в 2023 году вырос в 3,4 раза по сравнению с предыдущим годом - до 184,8 тыс. россиян, превысив допандемийный рекорд. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Министерства туризма Кубы.

"В 2023 году Кубу посетили 184 819 граждан РФ, что в 3,4 раза больше, чем в 2022 году. Как подчеркнули в Министерстве туризма Кубы, минувший год стал историческим рекордом для российского туризма на Кубе: обновлен максимальный показатель допандемийного 2019 года (178 тыс. туристов)", - говорится в сообщении.

Как отметили в АТОР, по количеству туристических прибытий в 2023 году Россия стала третьим по значимости въездным рынком для Кубы. Большинство туристов из РФ (84%) прибыли на Кубу на рейсах Nordwind. Авиакомпания осуществляет полеты из Москвы в Варадеро пять раз в неделю.

Спрос на туры по направлению остается стабильно высоким, в связи с чем туроператоры продлевают полетную программу на курорты Варадеро и Кайо-Коко и на летний сезон 2024 года, подчеркнули в ассоциации.