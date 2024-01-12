Более 200 объектов инфраструктуры ввели в эксплуатацию за год за счет бюджетных кредитов

Свыше половины проектов направлены на модернизацию ЖКХ, рассказал зампред правительства Марат Хуснуллин

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Более 200 объектов введено в эксплуатацию за счет механизма инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) в России в 2023 году. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Одним из эффективных инструментов стали инфраструктурные бюджетные кредиты. В прошлом году с их помощью мы выполнили колоссальный объем работ: ввели в эксплуатацию 215 объектов в 42 регионах", - приводится его слова на сайте правительства.

Причем более половины проектов, по данным вице-премьера, направлено на модернизацию ЖКХ. "За счет ИБК в 2023 году введены 130 объектов жилищно-коммунального хозяйства, в том числе построено, реконструировано и отремонтировано 742,5 км сетей", - добавил он. Хуснуллин уточнил, что был сдан в эксплуатацию 41 объект дорожной инфраструктуры общей протяженностью 107,2 км. Построены 23 объекта социального назначения, в числе которых 17 детских садов для 4,3 тыс. детей и четыре школы, рассчитанные на 4,1 тыс. учеников. Введены в эксплуатацию 14 объектов транспортной инфраструктуры, четыре - туристской и три - инфраструктуры промтехнопарков и особых экономических зон.

Всего с 2022 года, по информации правительства, с использованием ИБК в России введено в эксплуатацию 252 объекта, в регионы поставлено 1 429 единиц общественного транспорта.

Учитывая востребованность данного механизма, в его продолжение правительство по поручению президента запустило программу специальных казначейских кредитов. Оператором программ инфраструктурных бюджетных и специальных казначейских кредитов выступает ППК "Фонд развития территорий".

Генеральный директор ППК Ильшат Шагиахметов уточнил, что по линии специальных казначейских кредитов, которые появились только в 2023 году, в 49 регионах РФ уже приняты и готовы к выходу на маршруты 1 388 автобусов. "Кроме того, выполнен капитальный ремонт тепловой сети в Архангельске, построены локальные очистные сооружения ливневых стоков в селе Печерск Смоленской области и вблизи него", - сказал он. Также реализуются инфраструктурные проекты в Липецке, Рязани, Чебоксарах, Александрове Владимирской области, в республике Ингушетия и Карачаево-Черкесской республике.