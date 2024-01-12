Додон: Молдавия покупает газ РФ по коррупционным схемам у посредников в ЕС

Лидер оппозиционной Партии социалистов республики Молдова заявил, что в страну поступал и продолжает поступать только российский газ

КИШИНЕВ, 12 января. /ТАСС/. Власти Молдавии не отказались от закупок газа у "Газпрома", а на самом деле приобретают российское топливо через коррупционные схемы у европейских посредников. Об этом заявил бывший молдавский президент, лидер оппозиционной Партии социалистов республики Молдова Игорь Додон.

"В Молдавию поступал и продолжает поступать только российский газ. То, что его покупают через другие страны или фирмы, не меняет его происхождения. Власти говорят, что они больше не покупают газ у русских, но по сути они покупают тот же самый российский газ, только через посредников. Это коррупционные схемы, расследованием которых должна заниматься прокуратура", - написал Додон в Telegram-канале.

В 2023 году министр энергетики Молдавии Виктор Парликов в выступлении на Евроатлантическом форуме устойчивости заявил, что республика полностью переключились на поставки газа из стран ЕС. Однако позже он признал, что закупки топлива у "Газпрома" продолжаются, отметив, что "никогда не говорил об отказе закупать газ у российского концерна", как об этом сообщили СМИ.

По словам Парликова, весь полученный у "Газпрома" газ Кишинев направляет в Приднестровье для выработки электроэнергии на расположенной в непризнанной республике Молдавской ГРЭС, принадлежащей российской компании "Интер РАО". Она покрывает более 80% потребностей Молдавии в электроэнергии. Министр не исключил что, если будет хорошая цена, то и правобережная Молдавия будет закупать газ напрямую у "Газпрома".

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на газ и электроэнергию, который спровоцировал акции протеста с требованиями отставки президента Майи Санду и правительства. С октября 2023 года "Газпром", который ранее был единственным поставщиком газа в республику, на 30% сократил суточный объем его подачи. В компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину, однако Кишинев возложил ответственность за кризис на газовый холдинг. В декабре 2023 года правобережная Молдавия перешла на закупки топлива у европейских поставщиков, а полученный от "Газпрома" газ Кишинев направляет в Приднестровье. Со своей стороны "Газпром" сообщил, что получает от молдавской компании "Молдовагаз" ежесуточные заявки на поставку газа и выполняет их.