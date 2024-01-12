Эксперт: Пекин не откажется от торговых санкций в отношении Тайваня после выборов

Выборы главы администрации Тайваня и депутатов Законодательного юаня пройдут 13 января

ГОНКОНГ, 12 января. /Корр. ТАСС Зоя Русинова/. Вопрос о том, будет ли Китай незамедлительно применять торговые ограничения по отношению к Тайваню после выборов главы администрации острова, зависит от результатов голосования. Как заявил ТАСС младший научный сотрудник Центра по исследованию политики, вооруженных сил и концепций боевых действий Китая при Институте национальной обороны и безопасности Тайваня Гун Сяншэн, это вопрос времени, а не того, перестанет ли Китай применять подобные меры в отношении острова.

"Перед тайваньскими выборами торговые ограничения Китая относительно Тайваня имели четкое намерение вмешательства", - заявил Гун Сяншэн.

"После выборов вопрос о том, будет ли Китай немедленно применять торговое сдерживание по отношению к Тайваню, будет зависеть от результатов. Но разница будет только в том, будут ли торговые ограничения использованы незамедлительно для того, чтобы заставить Тайвань вернуться к позиции "одного Китая", - отметил эксперт. "Таким образом, это вопрос времени, а не того, прекратит ли Китай использовать торговую политику как инструмент давления на Тайвань", - указал он.

"Полагаю, кто бы ни был избран среди трех кандидатов, он будет усердно работать над возобновлением политического диалога с Китаем. Однако, поскольку Китай четко отдает предпочтение своей политической позиции, существует относительно высокая вероятность возобновления контактов через пролив, если не говорить о тех кандидатах, которых КНР считает наибольшими сторонниками независимости [Тайваня]", - подчеркнул Гун Сяншэн.

12 апреля 2023 года Минкоммерции КНР объявило о начале расследования в связи с "созданием тайваньским регионом барьеров путем введения ограничительных мер при осуществлении торговли с материковым Китаем". Процедуры проверки могли быть завершены 12 октября, однако власти КНР продлили их до 12 января 2024 года. Речь идет более чем о 2,5 тыс. товарных позиций - преимущественно это сельхозпродукция, минеральное сырье и продукция текстильной промышленности.

1 января Китай отменил льготы на ввоз 12 видов товаров с Тайваня, включая пропилен и параксилол. Как отметили в Минкоммерции, принятые меры связаны с тем, что Тайбэй не предпринимает каких-либо эффективных шагов, чтобы снять торговые ограничения в отношении продукции из материкового Китая. 9 января ведомство сообщило, что правительство КНР рассматривает дополнительные меры по отмене льготных тарифов в отношении некоторых товаров из Тайваня. Речь идет о сельскохозяйственной и рыбной продукции, машинном оборудовании, автомобильных комплектующих и текстильных изделиях.

Выборы на Тайване

Выборы главы администрации Тайваня и депутатов Законодательного юаня (высший законодательный орган острова) пройдут 13 января. С 2016 года пост главы администрации Тайваня занимает представительница Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь. В 2024 году истекает ее второй и последний срок на этой должности.

Фаворитом предвыборной гонки является действующий заместитель главы администрации Тайваня, представитель правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, который лидирует в опросах общественного мнения. Двумя оппозиционными кандидатами являются председатель центристской Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ и политик от выступающего за сближение с материковым Китаем Гоминьдана Хоу Юи.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.