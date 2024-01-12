В Новосибирске компаниям компенсировали 70% трат на оборудование для маркировки молока

В пресс-службе министерства сельского хозяйства региона отметили, что восемь предприятий получили 39,7 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 12 января. /ТАСС/. Восемь компаний из Новосибирской области получили первые 39,7 млн рублей в качестве компенсаций 70% затрат на оборудование для маркировки молока, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

"Министерством сельского хозяйства Новосибирской области были предоставлены субсидии предприятиям по переработке молока и выпуску молочной продукции на возмещение более 70% затрат, связанных с приобретением и вводом оборудования для маркировки молочной продукции. Субсидию получили восемь молокоперерабатывающих предприятий региона на общую сумму 39,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Возмещение части затрат на приобретение и ввод маркировочного оборудования для обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции действует в Новосибирской области с 2023 года. Как пояснили ТАСС в пресс-службе министерства, это первая выплата в рамках данной меры поддержки. Всего в Новосибирской области должны маркировать свою продукцию 98 молокоперерабатывающих предприятий. Оставшиеся смогут компенсировать свои затраты по заявкам в 2024 году.

На обеспечение субсидии пошли средства, выделенные региону из резервного фонда правительства Российской Федерации, и средства областного бюджета.

С 2021 года все заводы-изготовители обязаны маркировать выпускаемую молочную продукцию в системе "Честный знак". Цифровая маркировка позволяет проследить все этапы производства товаров и гарантировать потребителю качество молочной продукции.