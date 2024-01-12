Аксаков считает возможным протестировать майнинг в новых регионах России

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку отметил, что жители регионов "не избалованы уже отработанной правовой системой работы финансовых технологий"

ДОНЕЦК, 12 января. /ТАСС/. Криптоиндустрию, в том числе майнинг можно протестировать в новых регионах России, чтобы затем распространить на всю страну. Такое мнение Донецкому агентству новостей высказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"На определенном этапе я бы даже создал здесь свободные зоны для того, чтобы осуществлять тестирование новых финансовых инструментов, чтобы апробировать ту же криптоиндустрию, например, майнинг. А дальше вполне возможно тиражировать по всей остальной территории страны", - приводит агентство его слова.

Жители новых регионов, по мнению Аксакова, хорошо и быстро воспринимают все новое, поэтому эти территории подходят для тестирования новых сервисов, услуг и инструментов. "[Они] не избалованы уже отработанной правовой системой работы финансовых технологий", - цитирует издание слова депутата.

Парламентарий также заметил, что "на самом деле, новые регионы - это активные, толковые люди, свежие идеи, причем положительные и продвинутые". "Здесь люди с независимым мышлением, хотят нового, строят, наконец, развитое, продвинутое, успешное свое будущее. И тестирование новых идей, технологий - почему бы нет", - приводит ДАН его слова.

В сентябре 2023 года министр финансов Антон Силуанов заявлял, что Минфин и ЦБ продолжают дискуссию по криптовалютам, ведомства до сих пор имеют разные позиции. Тем не менее весной прошлого года замминистра финансов РФ Алексей Моисеев отмечал, что Минфин и Банк России сошлись во мнении о невозможности в текущих условиях обойтись без трансграничных расчетов в криптовалюте. Госдума планировала принять законопроект о трансграничных платежах в криптовалютах в январе или феврале 2023 года, однако этот вопрос также "завис" на согласовании.