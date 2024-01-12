РЖД планируют сертифицировать в конце 2024 года новые пассажирские вагоны

В вагонах увеличили длину полок, расширили проходы и добавили "дополнительное персональное пространство", сообщил глава холдинга Олег Белозеров

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) планируют сертифицировать новые пассажирские вагоны в конце 2024 года. Об этом глава РЖД Олег Белозеров сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"В конце года пройдет сертификацию и встанет у нас в строй, в работу, новый пассажирский вагон габарита Т. Он отличается от предыдущего тем, что он шире на 30 см, а это означает, что полка будет длиннее: не 1,83 м, а 2 м. Традиционная проблема пройти по вагону - на 5 см шире [будет] проход в вагоне. Появится дополнительное персональное пространство", - отметил Белозеров.

Глава железнодорожного холдинга также рассказал, что РЖД планируют установить 15 модульных вокзалов.

"Сделали новый модульный вокзал, полностью наше производство, производство в двух регионах - в Санкт-Петербурге и в Чечне. Собран из экологического каркаса, из прессованного бруса, повышенная огнестойкость, внутри все сделано. Его можно быстро собрать и установить. Мы планируем установить 15 таких вокзалов", - отметил Белозеров, добавив, что срок служб таких вокзалов составляет 50 лет.