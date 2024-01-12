Совет директоров "Детского мира" обсудит вопросы ликвидации публичной структуры

В повестку заседания также войдет обсуждение созыва внеочередного собрания акционеров ПАО "Детский мир" и прекращение участия ПАО в других организациях

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Совет директоров "Детского мира", крупнейшего российского ретейлера детских товаров, на заседании 12 января рассмотрит вопросы, связанные с ликвидацией ПАО "Детский мир", публичного головного общества группы, следует из материалов ретейлера.

Так, в повестку заседания 12 января включен вопрос "о вынесении на решение внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Детский мир" вопроса о ликвидации ПАО "Детский мир" и назначении ликвидационной комиссии ПАО "Детский мир" и других вопросов, связанных с ликвидацией ПАО "Детский мир".

Кроме того, совет директор обсудит созыв внеочередного собрания акционеров ПАО "Детский мир", прекращение участия ПАО в других организациях и несколько других вопросов.

"Детский мир" в ноябре 2022 года сообщил о планах провести реорганизацию, чтобы стать непубличной компанией. Для этого компания объявляла несколько программ приобретения акций. Кроме того, в рамках процесса трансформации из головного ПАО "Детский мир" была выделена непубличная операционная компания ООО "ДМ".

В сентябре 2023 года "Детский мир" сообщил о завершении трансформации в частный бизнес: дочерняя структура ретейлера, ДМФА, консолидировала более 50% акций ПАО. В октябре эта структура объявила оферту о выкупе акций ретейлера, по итогам которого, как утверждалось, могла сконцентрировать до 100% акций. Цена приобретения - 71,5 руб. за бумагу. При этом ожидалось, что после завершения оферты ПАО может быть ликвидировано.