"Транснефть" сможет поставлять вдвое больше авиационного топлива в аэропорты Москвы

В рамках этого проекта поставки авиационного топлива в аэропорты столицы увеличатся до 3 млн тонн в год

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. "Транснефть - Верхняя Волга" увеличила прием нефтепродуктов от НПЗ в Московской области, что позволит нарастить поставки авиационного топлива в аэропорты Москвы почти в два раза, говорится в сообщении компании.

"АО "Транснефть - Верхняя Волга" завершило реализацию проекта по подключению нефтеперерабатывающего завода АО "Газпромнефть - Московский НПЗ" к Кольцевому магистральному нефтепродуктопроводу вокруг города Москвы (КМНПП). Цель - прием в трубопроводную систему дополнительных объемов топлива и увеличение поставки нефтепродуктов потребителям Московского региона, в том числе, авиационного керосина в аэропорты столичного авиаузла: Домодедово, Шереметьево и Внуково", - отмечается в сообщении.

В рамках этого проекта компания вывела из консервации нефтепродуктопровод от Московского НПЗ до линейной производственно-диспетчерской станции "Володарская" протяженностью 32 км.

"Ввод трубопровода в эксплуатацию позволил увеличить прием нефтепродуктов от завода и нарастить поставки авиационного топлива в аэропорты Москвы почти в 2 раза, до 3 млн тонн в год, дизельного топлива для потребителей Московской области - до 2,8 млн тонн в год, автомобильного бензина - до 1,6 млн тонн в год", - уточняет "Транснефть - Верхняя Волга".

Также в декабре 2023 года "Транснефть - Верхняя Волга" начала использование противотурбулентной присадки (ПТП) при транспортировке нефтепродуктов в семи регионах Центральной России, в том числе, по МНПП в Московской области. Использование отечественных компонентов ПТП увеличивает пропускную способность и снижает рабочее давление в трубопроводе, а также повышает энергоэффективность процесса перекачки.