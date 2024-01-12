"Лукойл" на время остановил работу одной установки на Нижегородском НПЗ

Приостановка связана с инцидентом на технологической установке, сообщили в компании

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. "Лукойл" временно остановил работу одной установки на Нижегородском НПЗ, сообщила компания.

"В связи с инцидентом на технологической установке ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" ее работа временно остановлена. Компания прикладывает все усилия для скорейшего восстановления нормального производственного режима ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и удовлетворения потребностей внутреннего рынка в координации с другими его участниками за счет всех имеющихся ресурсов", - говорится в сообщении.

В конце 2023 года компания сообщала о ликвидации возгорания на технологической установке. Как говорилось тогда в сообщении "Лукойла", в результате никто не пострадал, влияния на производственную деятельность не было оказано, предприятие работает в штатном режиме.

"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" - одно из крупнейших предприятий нефтепереработки бензинового профиля в РФ, его установленная мощность по переработке нефти составляет 17 млн тонн в год.

Предприятие выпускает свыше 50 наименований товарных нефтепродуктов, среди которых автомобильные, авиационные и дизельные топлива, нефтебитумы.