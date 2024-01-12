В Омской области весной могут сменить регоператора по обращению с отходами

Ситуацию с вывозом мусора глава региона Виталий Хоценко оценил на три с плюсом

ОМСК, 12 января. /ТАСС/. В Омской области весной рассмотрят возможность смены регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами компании "Магнит", в отношении должностных лиц которого возбудили уголовное дело о мошенничестве при вывозе мусора. Об этом рассказал журналистам губернатор Виталий Хоценко.

В 2019 году на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным житель Омска Роман Дмитриев пожаловался на значительный рост тарифа на вывоз мусора. Президент поручил Федеральной антимонопольной службе России обратить внимание на ситуацию. Ведомство предписало омской РЭК произвести перерасчет расходов на транспортировку твердых коммунальных отходов, которые составляли 93% от тарифа на вывоз мусора. В результате 1 августа 2019 года тариф был снижен на 30,2%.

"Когда я только приехал, у меня возникло негативное отношение [к регоператору], город очень грязный был. Сейчас ситуация где-то на три, три с плюсом. Посмотрим, что будет весной, как "Магнит" отработает. Справится - будем дальше вместе работать, не справится - будем принимать решение в пользу других операторов", - сказал Хоценко.

Он добавил, что регоператор часто жалуется, что не обязан вывозить мусор после субботников, так как это полномочия муниципалитета. "Наши полномочия, не наши - надо помогать, предоставлять технику", - подчеркнул глава региона.

В октябре 2023 года следственные органы возбудили уголовное дело о мошенничество в отношении должностных лиц региональной энергетической комиссии Омской области, компании "Магнит" и перевозчика мусора компании "ЭКОС". По версии следствия, с августа 2018 года по декабрь 2022-го они, действуя по предварительному сговору, с использованием служебного положения значительно завысили стоимость договоров на транспортировку мусора. Это повлекло рост тарифа на обращение с ТКО для населения. Ущерб оценивается в сумму не менее 158,7 млн рублей.