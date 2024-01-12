Рабочая группа согласовала меры по минимизации рисков незаконных финопераций в РФ

С докладами выступили представители Минфина, Федеральной пробирной палаты, ФТС, Росфинмониторинга, Банка России

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Межведомственная рабочая группа под председательством руководителя Администрации президента Антона Вайно согласовала дополнительные меры по минимизации рисков незаконных финансовых операций на территориях отдельных субъектов Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"На основании аналитических материалов Росфинмониторинга и Центробанка согласованы дополнительные меры по минимизации рисков незаконных финансовых операций на территориях отдельных субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы противодействия незаконным финансовым операциям в сфере оборота драгоценных металлов - золота в слитках. С докладами выступили представители Минфина, Федеральной пробирной палаты, ФТС, Росфинмониторинга, Банка России.

Госорганам были даны поручения и рекомендации по организации взаимодействия, информационного обмена, а также по подготовке предложений по изменению отдельных норм законодательства Российской Федерации.