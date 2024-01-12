Акционеры "Детского мира" 14 февраля рассмотрят вопрос ликвидации публичной структуры

Они также обсудят назначение ликвидационной комиссии ПАО

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Акционеры "Детского мира", крупнейшего российского ретейлера детских товаров, на внеочередном собрании 14 февраля рассмотрят вопрос ликвидации ПАО "Детский мир", публичного общества группы, следует из материалов ретейлера.

В повестку собрания включен вопрос "о ликвидации публичного акционерного общества "Детский мир". Кроме того, акционеры обсудят назначение ликвидационной комиссии ПАО.

Решение о созыве внеочередного собрания принял совет директоров "Детского мира" на заседании 12 января. Реестр акционеров, имеющих право на участие в собрании, закрывается 23 января. Собрание пройдет в формате заочного голосования.

"Детский мир" в ноябре 2022 года сообщил о планах провести реорганизацию, чтобы стать непубличной компанией. Для этого компания объявляла несколько программ приобретения акций. Кроме того, в рамках процесса трансформации из головного ПАО "Детский мир" была выделена непубличная операционная компания ООО "ДМ".

В сентябре 2023 года "Детский мир" сообщил о завершении трансформации в частный бизнес: дочерняя структура ретейлера, ДМФА, консолидировала более 50% акций ПАО. В октябре эта структура объявила оферту о выкупе акций ретейлера, по итогам которого, как утверждалось, могла сконцентрировать до 100% акций. При этом ожидалось, что после завершения оферты ПАО может быть ликвидировано.