В МЭР сообщили, что годовая инфляция в РФ с 1 по 9 января составила 7,44%

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Годовая инфляция в России с 1 по 9 января 2024 года составила 7,44%. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития РФ.

"На первой неделе 2024 года (за период с 1 по 9 января 2024 г.) на потребительском рынке рост цен замедлился до 0,26%, год к году инфляция составила 7,44%. На отчетной неделе в сегменте продовольственных товаров инфляция составила 0,72% за счет изменения цен на плодоовощную продукцию. На продукты за исключением плодоовощной продукции инфляция составила 0,20% при удешевлении мясопродуктов и сахара. В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе инфляция составила 0,11%. В секторе услуг наблюдается дефляция за счет удешевления авиабилетов на внутренние рейсы", - отмечается в обзоре.