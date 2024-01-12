Минсельхоз работает над увеличением поставок в магазины доступных по цене круглых томатов

По инициативе ведомства планируется установить на первую половину 2024 года тарифную льготу в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении импортируемых в РФ томатов свежих и охлажденных

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Минсельхоз России совместно с бизнесом прорабатывает вопрос увеличения производства и поставок в торговые сети более доступных по цене круглых томатов, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

"В целях увеличения предложения томатов, в том числе в наиболее доступном ценовом сегменте (круглых томатов), Минсельхоз совместно с бизнесом и отраслевыми союзами прорабатывает вопрос увеличения производства и поставок в торговые сети более доступных круглых томатов, в том числе путем наращивания производства в весенних теплицах. В целях анализа спроса ретейла на конкретные виды томатов и огурцов Минсельхоз России направил в торговые сети соответствующий запрос", - говорится в сообщении.

По инициативе Минсельхоза планируется установить на первую половину 2024 года тарифную льготу в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении импортируемых в РФ томатов свежих и охлажденных, за исключением томатов ребристой, продолговатой и вишневидной (включая коктейльные сорта томатов) формы, среднеплодных и крупноплодных. Объем льготы - 130 тыс. тонн. Мера будет способствовать насыщению внутреннего рынка и обеспечению потребителей свежими томатами по доступным ценам, отметили в министерстве.

Там подчеркнули, что объемы внутреннего производства овощей обеспечивают достаточное предложение на внутреннем рынке по доступной цене. Текущая динамика цен производителей соответствует сезонным тенденциям. Повышение стоимости томатов и огурцов обусловлено переходом на продукцию защищенного грунта, себестоимость которой значительно выше, и увеличением поставок импортных овощей. Ожидается, что весной 2024 года цены традиционно пойдут вниз с поступлением на рынок нового урожая из парников.

При этом динамика цен производителей на огурцы и томаты значительно ниже темпов, наблюдаемых Росстатом в рознице, добавили в Минсельхозе.

По данным Росстата, огурцы в декабре 2023 года стали дороже на 40,4%, помидоры - на 5,5% по сравнению с предыдущим месяцем.