Минсельхоз заявил о снижении отпускных цен на гречку за год на 18,4%

За последние две недели они снизились на 2,6%

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Отпускные цены на гречневую крупу в России за год стали ниже на 18,4%, а за последние две недели - на 2,6%. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.

"Отпускная стоимость гречневой крупы за год снизилась на 18,4%. При этом в настоящее время этот тренд сохраняется - за последние две недели цена упала на 2,6%. Ценовая динамика обусловлена одним из лучших урожаев гречихи в 2023 году - по предварительной оценке, было собрано 1,6 млн тонн. Данный объем позволяет в полной мере обеспечивать российские предприятия переработки доступным сырьем", - говорится в сообщении министерства.

Минсельхоз держит на особом контроле ценовую ситуацию на продовольственном рынке. "Стоит отметить, что в настоящее время по ряду социально значимых продуктов динамика отпускных цен ниже темпов инфляции", - отмечает министерство.

Таким образом, по некоторым позициям цены производителей ниже тех, что были годом ранее, - в частности, на картофель - на 17,3%, лук репчатый - на 10%, масло подсолнечное - на 1,2%, сыры - на 0,1%.

Кроме того, за последние две недели понизились цены производителей на мясо кур - на 1%, сыры - на 0,6%, мороженую рыбу - на 0,2%, лук - на 0,6% и другие виды продукции. Нулевую динамику продемонстрировали отпускные цены на свинину, сливочное масло, сахар, макаронные изделия, сообщает Минсельхоз.