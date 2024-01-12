Парижский монетный двор уничтожил 27 млн монет после отказа ЕК одобрить их дизайн

По данным La Lettre, это может обойтись государственному бюджету в €1,2 млн

ПАРИЖ, 12 января. /ТАСС/. Парижский монетный двор отчеканил 27 млн монет, не дождавшись одобрения их дизайна со стороны Еврокомиссии (ЕК). Как пишет издание La Lettre, после того как ЕК раскритиковала внешний вид новых евроцентов, монетному двору пришлось их уничтожить.

По данным La Lettre, эта ошибка может обойтись государственному бюджету в €1,2 млн.

Издание отмечает, что директор монетного двора Марк Шварц распорядился отчеканить монеты достоинством 10, 20 и 50 евроцентов с новым дизайном, чтобы представить их министру экономики Франции Брюно Ле Мэру во время посещения им штаб-квартиры организации в Париже 7 декабря.

При этом Шварц принял поспешное решение о производстве монет, не дождавшись обязательного одобрения Еврокомиссии, которая в итоге не согласовала новый дизайн. В ЕК посчитали, что звезды на аверсе, символизирующие Евросоюз, плохо видны. В связи с этим монетный двор был вынужден уничтожить все отчеканенные раньше времени монеты и изготовить новые с учетом пожеланий Еврокомиссии.

Парижский монетный двор начал менять дизайн изготовленных во Франции монет в 2022 году, тогда были введены в обращение обновленные монеты достоинством €1 и €2. Ожидается, что новые монеты номиналом 10, 20 и 50 евроцентов появятся в 2024 году.