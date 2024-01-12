Инвестпортфель Коми увеличили до 100 проектов на 400 млрд рублей

Их планируют реализовать до 2026 года

СЫКТЫВКАР, 12 января. /ТАСС/. Инвестиционный портфель Республики Коми увеличили до 100 проектов суммарно на 400 млрд рублей, сообщил на встрече с руководителями СМИ глава республики Владимир Уйба.

"Инвестиционный портфель сейчас сформирован и увеличен до 100 проектов суммарной стоимостью более 400 млрд рублей, их планируется реализовать до 2026 года. Главное требование к инвесторам - создавать продукцию с высокой добавленной стоимостью. Также стараемся создать производства в тех муниципалитетах, где сегодня нет крупных предприятий, где сложно с рабочими местами. Например, в Удорском районе рассматриваем возможность добычи гранита, необходимого в дорожном строительстве", - сказал Уйба.

В Прилузском районе Коми до конца 2024 года планируется создать завод по производству катионного крахмала - необходимого продукта в производстве целлюлозы и бумаги. К примеру, АО "Сыктывкарский ЛПК" на сегодня закупает такой крахмал за рубежом. Помимо этого, рассматривается возможность наладить производство элитного семенного картофеля в тех муниципалитетах Коми, где нет проблемы с колорадским жуком.

В Сыктывкаре в ближайшие годы планируется создать многофункциональный медицинский центр с большим спектром услуг, за которыми жители республики вынуждены выезжать в другие регионы страны. Планируемый объем инвестиций - 13 млрд рублей, срок реализации - 2025 год. Предполагается также построить собственный завод по утилизации медицинских отходов, которые приходится вывозить на утилизацию за пределы региона.

Совместно с аэропортовым холдингом "Новапорт" рассматривается возможность реконструкции аэропортов Сыктывкара, Ухты и Усинска. Группа компаний "Руститан" продвигает свой проект по освоению Пижемского месторождения титана и строительству обогатительной фабрики.

"Еще один инвестор рассматривает возможность строительства мегапроекта - свинокомплекса на 5-10 тыс. свиноматок. Под проект необходим участок до 10 тыс. гектаров для выращивания зерна и производства комбикормов на месте. Рассматривается автоматическое производство полного цикла от выращивания свиней и племенного свиноводства до производства готовой продукции. Планируем свинокомплекс в Прилузском районе", - сообщил глава региона.