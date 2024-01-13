Индия и США создадут дорожную карту развития сотрудничества в торговле и поставках

Глава индийского Минпромторга Пиюш Гоял и представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай обязались создать основу для запуска будущих инициатив в разных областях, включая полезные ископаемые, таможню и упрощение процедур торговли высокотехнологичной продукцией

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 января. /ТАСС/. Власти Индии и США намерены создать дорожную карту для развития сотрудничества в областях торговли и поставок товаров. Об этом сообщили на сайте индийского правительства по итогам 14-го форума по торговой политике, который прошел в Нью-Дели с участием главы индийского Минпромторга Пиюша Гояла и представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай.

"Министры обязались создать основу для запуска будущих совместных инициатив в определенных областях, включая важнейшие полезные ископаемые, таможню и упрощение процедур торговли, цепочки поставок и торговлю высокотехнологичной продукцией, в рамках которой Соединенные Штаты и Индия разработают амбициозную и перспективную дорожную карту для расширения сотрудничества в целях достижения экономически значимых результатов", - сказано в сообщении.

Министры также договорились создать Совместный механизм содействия для смягчения нетарифных барьеров, который будет способствовать взаимному признанию результатов исследований международных лабораторий. "Это устранит требования к дублированию испытаний и снизит затраты при торговле высококачественными товарами", - указали в Минторге Индии.

Помимо этого стороны обсудили перспективы соглашения о комплексном социальном обеспечении, сотрудничество в области рыболовства, увеличение числа проверок со стороны Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (US FDA) в Индии, чтобы достичь доковидного уровня, а также проблемы перемещения между странами квалифицированных рабочих, студентов и инвесторов.