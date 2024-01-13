Товарооборот между Индией и США может превысить $200 млрд в 2023 году

Министры высоко оценили значительный импульс в двусторонней торговле товарами и услугами между странами

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 января. /ТАСС/. Объем двусторонней торговли между Индией и США может превысить $200 млрд в 2023 году. Об этом говорится в сообщении на информационном сайте индийского правительства по итогам 14-го форума по торговой политике, который прошел в Нью-Дели с участием главы индийского Минпромторга Пиюша Гояла и представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай.

"Министры высоко оценили значительный импульс в двусторонней торговле товарами и услугами между Индией и США, которая продолжает расти и, вероятно, превысит $200 млрд в 2023 календарном году, несмотря на сложную глобальную торговую конъюнктуру", - говорится в сообщении. Как подчеркнули в индийском ведомстве, товарооборот между США и Индией увеличился почти вдвое с 2014 года.

Предыдущая встреча Индийско-американского форума по торговой политике состоялась в январе 2023 года. В ходе встречи этого года министры рассмотрели существенный прогресс, достигнутый в решении проблем, влияющих на двусторонние торговые отношения, в частности урегулирование всех семи давних торговых споров во Всемирной торговой организации (ВТО) между двумя странами.

Торговые споры вспыхнули между двумя странами при администрации занимавшего на тот момент пост президента США Дональда Трампа. В 2018 году США ввели дополнительные тарифы на ввоз стали и алюминия из большинства стран мира, в число которых попала и Индия. В ответ Нью-Дели ввел дополнительные пошлины на импорт ряда товаров из США, в том числе продовольствия, а также мотоциклов и ряда продукции металлургии.