"Газпром" установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай

Предыдущие рекорды установили 3 января и 2 января

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. "Газпром" 12 января установил новый исторический рекорд суточных поставок трубопроводного газа в Китай, сообщила компания.

"Поставка по газопроводу "Сила Сибири" вновь превысила суточные контрактные обязательства компании", - говорится в сообщении. Предыдущие рекорды были установлены 3 января и 2 января, сразу после выхода суточных поставок на новый уровень, предусмотренный договором для 2024 года.

Поставки по "Силе Сибири" идут в рамках двустороннего долгосрочного договора между "Газпромом" и CNPC.

В 2025 году газопровод "Сила Сибири" выйдет на полную экспортную производительность в 38 млрд куб. м газа в год. При этом в ближайшие годы общий объем экспорта "Газпрома" в Китай достигнет 48 млрд куб. м газа в год (за счет реализации проекта поставок газа в Китай по дальневосточному маршруту), а с учетом транзитного газопровода через Монголию - почти 100 млрд куб. м в год, отмечал ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Позднее Миллер заявил, что Китай рассматривает возможность увеличения поставок российского газа по "Силе Сибири" сверх проектной мощности в 38 млрд куб. м, такая договоренность может быть достигнута в ближайшее время.