На Украине сообщили о блокировке румынскими фермерами пункта пропуска на границе

Речь идет о КПП "Сирет"

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Румынские фермеры заблокировали контрольно-пропускной пункт (КПП) "Сирет" на границе с Украиной. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"На территории Румынии фермеры блокируют движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет". Причины и ориентировочная продолжительность блокировки неизвестны. Усложнение движения может быть в обоих направлениях", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в настоящее время значительной очереди машин на выезд из Румынии в сторону Украины не наблюдается.

6 ноября 2023 года польские перевозчики начали акцию протеста, заблокировав три основных контрольно-пропускных пункта на границе с Украиной: "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Хребене". 23 ноября к ним добавился КПП "Медыка - Шегини", однако 6 января акция протеста там была прекращена. Блокируя пункты пропуска, поляки требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом дальнобойщикам с Украины после 24 февраля 2022 года. В связи с этим водители грузовиков вынуждены сутками стоять в многокилометровых очередях. С начала блокады в них умерли уже три украинских водителя. К акции польских перевозчиков периодически присоединялись их коллеги из Венгрии и Словакии.