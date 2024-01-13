"Газпром" обновил исторический рекорд суточных поставок по системе газоснабжения РФ

Российским потребителям 12 января поставили 1 788,3 млн куб. м газа

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. "Газпром" 12 января установил новый абсолютный исторический рекорд суточных поставок по Единой системе газоснабжения России, побив максимум почти десятилетней давности. Об этом говорится в сообщении холдинга.

"12 января российским потребителям поставлено 1 788,3 млн куб. м газа - это новый абсолютный исторический рекорд суточных поставок по Единой системе газоснабжения России. Предыдущий абсолютный максимум был зафиксирован почти десять лет назад: 30 января 2014 года было поставлено 1 786,8 млн куб. м газа", - сказано в сообщении.

"Газпром" объяснил рост потребления газа морозной погодой, установившейся на территории России. Так, средняя температура воздуха в зоне действия Единой системы газоснабжения 12 января опустилась до минус 14 градусов Цельсия.

"Поставки по газотранспортной системе "Газпрома" осуществляются надежно, в том числе благодаря подземным хранилищам газа", - подчеркнули в компании.