Исследование показало, что траты россиян на отдых в новогодние каникулы выросли на 31%

Спрос на услуги в категориях авиа- и ж/д перевозки, туризм, отели и общепит в январские праздники также увеличился по сравнению с 2023 годом на 10%, сообщили в банке ВТБ

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Расходы россиян, являющихся клиентами банка ВТБ, на развлечения и отдых в минувшие новогодние праздники увеличились на 31% в сравнении с каникулами 2023 года. Такие данные привел ТАСС банк.

"Клиенты ВТБ совершили на новогодних каникулах 7,7 млн покупок и потратили почти 9 млрд рублей на отдых и развлечения: в категориях авиа- и ж/д перевозки, туризм, отели и курорты, услуги общепита, развлечения. Спрос на эти услуги увеличился по сравнению с прошлогодними каникулами на 10%, траты выросли на 31%", - указали в банке со ссылкой на анализ транзакций по картам клиентов.

Согласно данным ВТБ, количество покупок в точках питания, ресторанах и барах в начале 2024 года увеличилось на 10%, а рост расходов в этой категории составил 31%. При этом заметнее всего возрос спрос в категориях бары (+28%) и рестораны (+11%). А средний чек в общепите сильнее всего поднялся в ресторанах - на 24%, наименьший рост пришелся на фастфуды и столовые - 15%.

Спрос на железнодорожные перевозки, по данным ВТБ, вырос в новогодние каникулы на 6% по сравнению с прошлогодними праздниками. Расходы на этот вид транспорта среди клиентов банка превысили 400 млн рублей. На авиабилеты, в свою очередь, россияне потратили 254 млн рублей. В этой категории снижение спроса при этом наблюдается уже два года подряд, тогда как объем трат за год вырос на 20%.

Спрос на проживание в отелях и на курортах не изменился, сохранив значения прошлого года. В этой категории на минувших каникулах было потрачено почти 800 млн рублей, что на 22% больше, чем годом ранее. В категории организованного туризма потрачено около 1,2 млрд рублей, спрос значительно не изменился, объем трат увеличился за год на 32%.