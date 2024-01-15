В Приамурье на ремонт коммунальной инфраструктуры направят свыше 500 млн рублей

В частности, планируют заменить 32 котла на теплообъектах

ТАСС, 15 января. Власти Амурской области в 2024 году направят свыше 500 млн рублей на обновление коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В рамках реализации подпрограммы "Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения", утвержденной постановлением правительства области, определены лимиты на 2024 год на модернизацию коммунальной инфраструктуры, выделено 524 млн рублей", - привели в сообщении слова министра ЖКХ региона Алексея Тарасова.

На выделенные средства планируют заменить 32 котла на теплообъектах, еще 3 котла капитально отремонтируют, прорубят 3 скважины. Также в планах - обновить более 1 км тепловых сетей и 0,7 км сетей канализации.

Кроме того, в Приамурье продолжается возведение двух газовых котельных. Работы в Белогорске и Благовещенске начались в 2023 году и должны быть завершены в 2024 году. На эти цели направлено почти 2 млрд рублей. Сейчас в Амурской области работают четыре котельные на природном газе.