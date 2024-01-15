Пассажиропоток "Хабаровских авиалиний" увеличился за год на 7,3%

Было выполнено 1 584 рейса, из них 1 325 субсидируемых по договору с краевым министерством транспорта

ХАБАРОВСК, 15 января. /ТАСС/. Региональная авиакомпания "Хабаровские авиалинии" за 2023 год обслужила 59 тыс. пассажиров, что на 7,3% больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщили в авиакомпании.

"В минувшем году "Хабаровские авиалинии" увеличили пассажиропоток на 7,3%. Краевая авиакомпания перевезла 59 тыс. человек - на 4 тыс. больше по сравнению с предыдущим 2022 годом (55 тыс.)", - говорится в распространенном сообщении.

Четвертый год подряд авиакомпания повышает количество рейсов. В минувшем году было выполнено 1 584 рейса, их число выросло на 3,1%. Из них 1 325 - это субсидируемые рейсы по договору с краевым министерством транспорта.

"Наша задача - сохранить эти объемы авиаперевозок, а по возможности их увеличить. Планы же по значительному приросту мы связываем с расширением авиапарка, переходом на новые отечественные воздушные суда. Речь не только о "Байкале", но и 44-местной "Ладоге" и 68-местном Ил-114-300 - эти машины крайне необходимы на внутрирегиональных маршрутах, но их появления мы ожидаем не раньше 2027 года", - сказал генеральный директор "Хабаровских авиалиний" Алексей Фраймович, слова которого приводятся в сообщении.

В прошлом году краевыми льготами воспользовались 20,5 тыс. пассажиров. На субсидии для них из краевого бюджета перечислено 125,4 млн рублей для компенсации авиакомпании выпадающих доходов.

Самая большая часть льготников приходится на жителей шести отдаленных районов края - Аяно-Майского, Николаевского, Охотского, Тугуро-Чумиканского, Ульчского районов и района имени Полины Осипенко. В течение года они имеют право на четыре перелета в год в одну сторону по фиксированному тарифу - 4,5 тыс. рублей.

В два с лишним раза увеличилось количество пассажиров - льготников по возрасту - с 2 до 4,3 тыс. Это связано с тем, что с 2023 года эта льгота стала круглогодичной. В прежние годы молодые люди до 23 лет и пассажиры пенсионного возраста, а также инвалиды могли приобрести билет за половину стоимости только на ограниченный период - с мая по сентябрь.

Перевозка грузов

В авиакомпании отметили продолжающийся рост объемов перевозки бандеролей и посылок, что вызвано увеличением количества интернет-покупок на маркетплейсах. В минувшем году авиакомпания доставила 158 тонн почты - рост составил 6% по отношению к предыдущему году.

Грузовые перевозки авиакомпания снизила на 19,5% - до 421,3 тонны. На регулярных рейсах приоритет отдавался пассажирам, а грузовых чартеров авиакомпания выполнила в 2023-м меньше из-за технического обслуживания Ан-26, который используется для перевозки продуктов питания, промтоваров и почты.