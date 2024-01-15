В Бурятии в 2024 году планируют открыть завод по производству рапсового и льняного масел

Сырье будет поставляться из Бичурского, Джидинского, Мухоршибирского и Тарбагатайского районов

УЛАН-УДЭ, 15 января. /ТАСС/. Завод по производству рапсового и льняного масел откроется весной этого года в Бурятии. Продукцию планируется поставлять в том числе в Китай, сообщили в республиканском министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

"Этой весной в Бурятии заработает завод по производству рапсового и льняного масел. Производственная мощность первой очереди завода - до 100 тонн сырья в сутки, уже в марте произведут первую партию рапсового и льняного масел. До конца 2024 года планируется смонтировать и запустить вторую очередь маслозавода", - уточняется в распространенном сообщении.

Проект реализует компания "Альянс+", объединяющая восемь сельхозтоваропроизводителей. По словам одного из акционеров Сергея Овчинникова, идея открытия собственного маслозавода пришла после закрытия границ из-за пандемии COVID-19.

"Мы долгое время занимаемся экспортом продуктов растениеводства за рубеж, преимущественно в Китай, но когда столкнулись с проблемами после введения ограничений, решили переквалифицироваться и экспортировать уже готовую продукцию, - приводит пресс-служба министерства слова Овчинникова. - В Китае пользуется большим спросом рапсовое и льняные масла, а также другие продукты переработки этих масличных культур. Общими усилиями мы планируем создать производство полного цикла - самим выращивать рапс и лен, а также овес и ячмень, перерабатывать урожай у себя на заводе и продавать на экспорт масло и сопутствующие продукты - жмых и шрот".

Завод расположен в Улан-Удэ. В настоящее время завершено строительство первой очереди производственного комплекса по переработке семян масличных культур, построены склады для хранения сырья, установлено высокотехнологичное оборудование для отжима масла, закуплена вся необходимая техника.

Сырье будет поставляться из Бичурского, Джидинского, Мухоршибирского и Тарбагатайского районов, общая площадь посевов - 5,5 тыс. га. Достигнуто соглашение с компанией "РЖД" о подъездных путях напрямую к заводу для транспортировки товара.