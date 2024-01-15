"Транснефть" транспортировала 1 млрд тонн нефти по ВСТО с начала работы в 2009 году

Магистральный нефтепровод "Восточная Сибирь - Тихий океан" был построен для транспортировки нефти с месторождений Якутии, Восточной и Западной Сибири на нефтеперерабатывающие предприятия России

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. "Транснефть - Восток" транспортировала 1 млрд тонн нефти по трубопроводной системе "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО) с момента начала ее работы в 2009 году. Об этом говорится в сообщении компании.

"15 января 2024 года ООО "Транснефть - Восток" осуществило поставку потребителям миллиардной тонны нефти с начала эксплуатации трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан", - сказано в сообщении.

Нефтепровод ВСТО был запущен в эксплуатацию 29 декабря 2009 года. С 1 января 2010 года начались официальные поставки малосернистой нефти марки ESPO в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). На максимальную проектную мощность ВСТО-1 была выведена в 2019 году и сегодня этот показатель составляет 80 млн тонн нефти в год.

Магистральный нефтепровод "Восточная Сибирь - Тихий океан" был построен для транспортировки нефти с месторождений Якутии, Восточной и Западной Сибири на нефтеперерабатывающие предприятия России, а также на экспорт в страны АТР и в Китай.