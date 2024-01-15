В компании сообщили, что продажи собственной продукции уменьшились на 4%

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российская алкогольная компания "Новабев групп" в 2023 году увеличила отгрузки алкогольной продукции на 1% по сравнению с 2022 годом, до 17 млн декалитров, сообщила компания.

"Общие отгрузки увеличились на 1% и приблизились к 17 млн декалитров. По сравнению со стабильным 2021 годом рост 7,5%. Без учета экспортных продаж этот показатель к 2022 году составляет +2,6%", - говорится в сообщении.

Продажи собственной продукции в 2023 году уменьшились на 4%, до 13,3 млн декалитров.

Объем продаж сети супермаркетов напитков "Винлаб" вырос на 35%, а количество торговых точек за период достигло 1 657, увеличившись на 23% за год.

О компании

Novabev Group (ПАО "Новабев групп") - российская алкогольная компания. Группе принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции и сеть розничных магазинов "Винлаб".

Ключевые собственные бренды - суперпремиальная водка Beluga, водки "Беленькая", "Мягков" и "Архангельская", коньяк "Золотой Резерв", виски Fox & Dogs, премиальное тихое вино Golubitskoe Estate, игристое вино T te de Cheval, джин Green Baboon и ром Devil’s Island.