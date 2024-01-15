ФАС разрешила "Невской косметики" приобрести производителей средств гигиены в Подмосковье

По мнению службы, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке производства бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала ходатайства АО "Невская косметика" о приобретении 100% голосующих акций АО "Хайдженик" (город Видное, Московская область), АО "Олтекс С.А." (город Видное, Московская область). Также ФАС одобрила сделку о покупке 95,74468% в уставном капитале ООО "Мосмек инвест" (город Видное, Московская область). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале службы.

"По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке производства бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения", - отметили в ФАС.

АО "Олтекс С.А." и АО "Хайдженик" являются производителями и поставщиками изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения.