Объем денежных переводов из России в Грузию сократился на 26% в 2023 году

Он составил более $1,5 млрд, говорится в опубликованных данных Национального банка Грузии

ТБИЛИСИ, 15 января. /ТАСС/. Объем денежных переводов из России в Грузию в 2023 году составил более $1,5 млрд, что на 26% меньше показателя за 2022 год. Об этом говорится в опубликованных данных Национального банка Грузии.

Россия находится на первом месте по объему денежных переводов в Грузию. На втором месте - Италия. За прошлый год из этой страны в Грузию поступило $518,6 млн, что на 20,1% больше показателей за 2022 год. На третьем месте находятся США. Из этой страны в Грузию в 2023 году было переведено $456,4 млн, что на 39,5% больше, чем в 2022 году.

Всего в прошлом году в Грузию из разных стран мира было переведено более $4,1 млрд, что на 4,6% меньше, чем в 2022 году.