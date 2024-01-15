Ижевский механический завод в 2023 году увеличил зарплату на 23%

На предприятии внедрили новую единую унифицированную систему оплаты труда

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Ижевский механический завод (ИМЗ, входит в концерн "Калашников" Ростеха) в 2023 году увеличил зарплату сотрудников на 23% относительно показателей 2022 года, сообщили в понедельник в пресс-службе концерна.

"Благодаря росту объемов производства ИМЗ смог увеличить средний уровень заработной платы на заводе на 23% относительно заработной платы 2022 года. На заводе внедрена новая единая унифицированная система оплаты труда, которая предусматривает единые подходы по формированию заработной платы работников, а также обеспечивает рост выработки и мотивацию на повышение производительности/ эффективности труда", - сообщили в концерне.