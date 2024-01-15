Бензин на бирже подорожал почти на 2%

Ситуация с ценами на бензин в России

В частности, цена бензина Аи-92 выросла до 41,371 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Стоимость бензина марок "Регуляр-92" и "Премиум-95" по итогам торгов увеличилась почти на 2%. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена бензина Аи-92 выросла на 1,9%, до 41,371 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 - на 1,71%, до 44,164 тыс. рублей за тонну.

Летний дизель подорожал на 1,29%, до 52,02 тыс. рублей за тонну, межсезонный дизель - на 1,08%, до 53,416 тыс. рублей за тонну. При этом зимний дизель стал немного дешевле - на 0,14%, до 59,913 тыс. рублей за тонну.

Стоимость топочного мазута увеличилась на 4,77%, до 12,86 тыс. рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГ) подешевели на 3,25%, до 25,370 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, цена этого вида топлива возросла на 0,37% - до 21,957 тыс. рублей за тонну.

Ценовой индекс топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) на торгах в понедельник не рассчитывался.