Ингушетия в 2024 году увеличит финансирование комплексного развития сел почти на 30%

По программе будут благоустроены 11 площадок в сельских территориях, будут выделены деньги на поддержку сельских жителей при покупке жилья

МАГАС, 15 января. /ТАСС/. Финансирование программы комплексного развития сельских территорий в Ингушетии превысит 810 млн рублей в 2024 году, сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства республики. Таким образом объем вложений увеличится на 29%.

"Общий объем планируемого финансирования в 2024 году по мероприятиям государственной программы Республики Ингушетия "Комплексное развитие сельских территорий" составляет 810,9 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета составляют 802,8 млн рублей", - прокомментировали в пресс-службе.

В 2023 году финансирование программы составило 627,1 млн рублей. В шести сельских поселениях по программе было создано девять проектов благоустройства, реконструированы несколько дорог, в том числе подъездные дороги к школе и сельскохозяйственным предприятиям. Две семьи получили выплаты при покупке жилья в сельских территориях.

В 2024 году по программе будут благоустроены 11 площадок в сельских территориях, будут выделены деньги на поддержку сельских жителей при покупке жилья. В плане также реконструкция дорог, строительство детского сада и сетей водоснабжения в одном их сельских поселений.