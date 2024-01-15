В Финляндии предъявили обвинения гражданину Франции за обход санкций против России

Утверждается, что компании, которыми управлял Габриэль Темин, экспортировали в Россию беспилотники и товары двойного назначения

ХЕЛЬСИНКИ, 15 января. /ТАСС/. Прокуратура Финляндии предъявила обвинения исполнительному директору компаний Luminor и Siberica, занимающихся логистикой и складами, Габриэлю Темину в нарушении санкционного законодательства при отягчающих обстоятельствах и экспорте товаров двойного назначения. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.

Таможня Финляндии проинформировала о расследовании в отношении француза 5 декабря 2023 года. Утверждается, что компании, которыми управлял Темин, экспортировали в Россию беспилотники и товары двойного назначения.

Темин был заключен под стражу в сентябре 2023 года уездным судом Восточного Уусимаа по подозрению в грубом нарушении санкционного законодательства.

Кроме того, трем сотрудникам Siberica предъявлены обвинения в нарушении санкционного законодательства при отягчающих обстоятельствах, также обвинения предъявлены представителю компании, который осуществлял транзитные операции от ее имени, уточняет издание. Подозреваемые отрицают свою вину.

Компании Siberica и Luminor включены в санкционный список США. Габриэль Темин также внесен в персональный санкционный список этой страны.

Темин - гражданин Франции, с 1991 года постоянно проживающий в Финляндии, говорится в сообщении.