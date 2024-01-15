Оборот розничной торговли в Петербурге превысил 2 трлн рублей

Председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик отметил, что это связано прежде всего с развитием новых форматов торговли, в том числе продажи через интернет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Оборот розничной торговли в Санкт-Петербурге в 2023 году увеличился по предварительным подсчетам на 12,7% и составил 2,2 трлн рублей. Эти данные привел председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик на рабочем совещании у губернатора Александра Беглова.

"Мы видим, несмотря на все сложности прошедших периодов, увеличение динамики оборота торговли в 2023 году. Прогнозные данные - это около 2,2 трлн рублей", - сказал Соловейчик. По данным комитета по промышленной политике, в 2022 году оборот торговли в Петербурге составил 1,95 трлн рублей. За последние восемь лет, по подсчетам городской администрации, оборот розничной торговли в Петербурге вырос в два раза.

Как отметил Соловейчик, это связано прежде всего с развитием новых форматов торговли, в том числе продажи через интернет. "Мы на протяжении трех лет удерживаем первое место среди регионов РФ по объему интернет-продажи, она занимает у нас 17,5% от общего объема продаж. За последние пять лет рост примерно 600%", - сообщил он.

Как отметил на совещании губернатор, город поддерживает компании, которые вкладывают средства в развитие торговли и создают рабочие места в Петербурге. Планируется привлечение в отрасль новых инвесторов и расширение форматов торговли.

"Торговая отрасль - один из ключевых сегментов экономики города, фактически она обеспечивает четверть налоговых поступлений в городской бюджет", - сказал Беглов.

На совещании был одобрен проект закона, который изменяет нормативы минимальной обеспеченности населения Петербурга площадью торговых объектов. Как пояснили в пресс-службе Смольного, главным отличием нового законопроекта стал переход от расчета нормативов минимальной обеспеченности населения торговыми объектами в квадратных метрах к количественным показателям. Это необходимо для того, чтобы привести региональное законодательство в соответствие с федеральными нормативами.